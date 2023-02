En prélude de la Coupe d’Afrique des Nations U20 qui se tiendra en Egypte du 18 février au 12 mars prochain, les Lionceaux feront leur dernière phase de préparation en Tunisie. Pour ce, Malick Daf et ses garçons s’envoleront cette nuit pour Tunis.

Au sortir du match amical qui a opposé le Sénégal à la Zambie, le sélectionneur national, Malick Daf a confirmé que la délégation sénégalaise s’envolera cette nuit pour Tunis où les Lionceaux effectueront leur dernière phase de préparation, en vue de la CAN U20, en Egypte (18 février – 12 mars prochain).

Au programme de la préparation des Lionceaux, deux matchs amicaux face à la Tunisie prévus les 11 et 14 février à Tunis. Malick Daf a voulu miser sur une bonne préparation notamment dans le choix des sparring-partners. La Zambie pour le Nigeria et le Mozambique et la Tunisie pour l’Egypte.

wiwsport.com