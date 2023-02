Au sortir de la rencontre amicale victorieuse de ses poulains face à la Zambie, le sélectionneur des U20, Malick Daf s’est prononcé en conférence de presse sur les grandes lignes de cette phase de préparation pour la CAN Egypte 2023. Le résumé de sa conférence de presse d’avant-match.

Le regard sur cette victoire juste des Lionceaux ?

Une victoire logique au regard de la prestation des garçons aujourd’hui. Les gosses ont bien posé le ballon, essayé d’élaborer. D’ailleurs le but vient d’une belle phase de jeu qui montre la qualité de ce groupe. Les ailiers ont bien percuté et il y a eu de l’animation au niveau de l’entrejeu. Dans l’ensemble, les garçons ont joué un beau match en gardant le ballon pour le faire circuler ce qui est très important pour la confiance du groupe : montrer qu’ils sont capables de tenir le ballon et faire courir l’adversaire.

Peut-on parler de manque de réalisme des Lionceaux avec le score ?

L’important c’est la victoire ! Il est toujours important de gagner les matchs et c’est ce que j’inculque aux joueurs. Maintenant après le résultat, on peut effectivement juger le contenu du match. Il y a 4 garçons qui viennent d’un long voyage, c’est notamment le cas de Samba Diallo. Donc, je comprends un peu leur fatigue en cours de match et c’est ce qui s’est vu aujourd’hui. En plus il y avait une belle opposition en face qui a très vite resserré les lignes après l’ouverture du score. Maintenant il y aura forcément des choses à améliorer et nous y travaillons certainement.

Une copie rassurante pour la CAN ?

Il nous reste des matchs amicaux à jouer pour davantage peaufiner notre stratégie mais comme je l’ai dit tantôt, j’ai des garçons qui sont arrivés hier (lundi) et qui ont fait un long voyage. Donc il faudra déjà leur donner le temps de souffler et ensuite profiter des deux matchs amicaux qui nous restent pour améliorer les détails qui font défaut. Nous ne pouvons pas nous suffire du peu mais il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Je connais la qualité de mes joueurs et je sais qu’il y avait moyen de corser l’addition. Je suis sûr qu’on montera en puissance avec les matchs en vue.

wiwsport.com