La 1ère journée de la saison des courses hippiques, tenue dimanche à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès, a été marquée par les victoires d’entrée de Din Perle Fine, Lamtoro, Khatim, Ndeye Anta et Auguste.

Les 9 poulains de 2 ans ont lancé les hostilités de cette journée inaugurale. Sur une distance de 1.200 m, Lamtoro a dominé ses concurrents de bout en bout et réussi son baptême du feu en 1’36.

La course en attraction de cette 1ère journée a été réservée aux poulains de 3 ans. Meilleur poulain de 2 ans de la saison dernière, avec 7 victoires en 9 participations, Perle Fine, monté par le jockey Momath Dièye, a multiplié ses foulées dans le dernier virage pour s’imposer dans sa nouvelle catégorie. Il a réalisé un chrono 2’24 sur une distance 1.650 m.

Ce poulain de 3 ans, qui entame de fort belle manière sa saison, empoche la somme de 850.000 FCFA, soit la moitié du gain.

Après enquête du commissaire, Mame Lô occupe la seconde place devant Dickel Bi. Adja Kana et Diaméra ferment le quinté gagnant.

Sur cette même distance et avec le même chrono, Khatima signe sa première victoire dans le Groupe 2.

La course du Groupe 3 a été remportée par Ndèye Anta en 2’32. Elle était sous la menace de Doylo Yalla et Damel Thiapy Thiaw, respectivement 2ème et 3ème.

La victoire éclatante d’Auguste, en 2’24 sur 1.640 m chez les cracks adultes du Groupe 1, a été aussi l’une des plus belles performances de la 1ère journée.

Stades