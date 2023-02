Trois jours après la finale du CHAN, la CAF a élaboré un très beau onze, qui comprend cinq Champions d’Afrique. Mais aussi et surtout, le sélectionneur du Sénégal.

Quatre Algériens, deux Malgaches, le reste des Sénégalais. Pas plus de trois nationalités ont été représentées dans le onze-type de la septième édition du Championnat d’Afrique des Nations. Forcément, cette équipe, disposée en 4-2-3-1, comporte les joueurs ayant le plus brillé au plus long de la compétition. Raison pour laquelle on y trouve plus de Lions du Sénégal.

En effet, le gardien Pape Mamadou Sy assure dans les camps, pendant que les virevoltants Mamadou Sané et Cheikh Sidibé ont été respectivement choisis au poste de latéral droit et gauche. Au milieu, il y a évidemment la présence du joyau Lamine Camara. Pape Amadou Diallo, lui, est bel et bien présent sur l’aile gauche de l’attaque. Enfin, Pape Thiaw s’assurera des choses tactiques.

L’équipe-type du CHAN 2022

Pape Mamadou Sy – Mamadou Sané, Ayoub Abdellaoui, Chouaid Keddad, Cheikh Sidibé – Lamine Camara, Houssem Mrezigue – Arohasina Andrianarimanana, Razafindranaivo Koloina, Pape Amadou Diallo – Aimen Mahious

THE FINEST 😎 The #TotalEnergiesCHAN2022 Best XI is here 🔢 pic.twitter.com/livNdFcDoH — MARHABA (@CAF_Online) February 7, 2023

