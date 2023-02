Nouvelle recrue d’Angers Sporting Club de l’Ouest, Ibrahima Niane faisait face à la presse ce mardi. L’attaquant de 23 ans qui a disputé son premier match dimanche est revenu sur sa décision de rejoindre ce club et ses ambitions.

« J’ai eu plusieurs propositions, mais c’est le projet du SCO qui m’a conquis. Je n’ai pas hésité » a déclaré l’ancien Grenat en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Au FC Metz depuis 2017 en provenance de Génération Foot, l’ancien meilleur buteur du championnat sénégalais explique son choix de quitter pour la première fois la formation messine. « J’avais besoin de changer et de voir autre chose. Je suis venu ici pour aider l’équipe. Je suis bien physiquement, j’ai eu une lourde blessure mais je m’en suis bien remis.

Considéré comme une arme offensive pour aider l’équipe d’Angers à se maintenir, Niane se sent prêt. « Je suis un avant-centre de métier, mais je peux également jouer sur les côtés. Aujourd’hui, l’équipe n’est pas à sa place. Je suis là pour l’aider et nous allons travailler tous ensemble pour y arriver. Nous avons fait un bon match et c’était important de stopper la série de défaite. Je me suis très bien senti » fait-il savoir réagissant sur son premier match où il est entré en jeu à la 71e minute de jeu lors du match nul contre Lorient.

Angers s’apprête à recevoir Nantes pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Cette rencontre est prévue ce mercredi à 17h15. « Cette compétition est importante pour le club, nous sommes en huitième de finales et devrons être solidaires pour gagner. »

