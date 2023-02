Le Président du Rayo Vallecano, Raúl martín presa a encore une fois abordé le cas Pathé Ciss qui a vu son transfert à l’Olympique Lyonnais avorté au dernier moment du mercato.

Et si la hache de guerre était enterrée entre Pathé Ciss et la direction du Rayo Vallecano? Ce ne sera peut être pas pour tout de suite, mais en bon stratège et businessman chevronné, Raúl martín presa fait tout pour que les choses deviennent comme avant. Après avoir réussi à garder le milieu de terrain sénégalais malgré la forte insistance de L’OL qui voulait s’attacher ses services, le président du Rayo Vallecano a en rajouté une couche sur Dazn españa pour expliquer les raisons du blocage du transfert de Pathé Ciss.

« C’est un superbe footballeur. On l’a vu lors de la Coupe du Monde. Après la défaite contre les Pays-Bas, il a pris les clés du milieu de l’équipe du Sénégal. Ils ont facilement gagné contre l’Equateur et contre le Qatar. Nous sommes très contents de l’avoir ici. Il a eu l’intérêt de Lyon, qui est venu avec une proposition intéressante, et d’un autre club, mais nous sommes ambitieux, nous ne pouvions pas le laisser partir facilement. Il a compris ça. » a déclaré M. Presa ce lundi en avant match de Liga entre le Rayo et Almeria.

🗣️ "Han venido con una propuesta económica importante, pero somos ambiciosos, no podíamos dejarlo salir con facilidad" 👉🏻 Raúl Martín Presa, presidente del @RayoVallecano, sobre la no salida de Pathé Ciss al Olympique de Lyon en el último día de mercado#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/biKYxX6kck — DAZN España (@DAZN_ES) February 6, 2023

