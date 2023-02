A moins d’une semaine de son combat revanche contre Bombardier le 12 février à l’arène nationale, Tapha Tine a effectué un « Open Press » ce lundi. Le Géant du Baol a averti le B52 de Mbour en déclarant qu’il va tout simplement l’écraser le jour j.

C’est un Tapha Tine très en forme et confiant qui s’est présenté devant la presse ce lundi à l’occasion de son Open press à quelques encablures de son combat contre Bombardier. Déjà vainqueur du B52 lors de leur premier combat il y’a dix ans, le pensionnaire de l’écurie Baol a ainsi déclaré qu’il infligera à l’ex roi des arènes une grosse défaite au soir du 12 février.

« Nous sommes des athlètes et on est toujours prêts quel que soit l’adversaire. Nous n’avons aucune crainte et nous nous préparons à la victoire. J’ai travaillé dur dans ce combat et je vais venir le plier en 2 mn. Je suis sûr de ma force et j’ai confiance en moi. Bombardier est mon grand frère mais je lui conseille de venir tôt pour choisir l’emplacement idéal où il va tomber parce que je vais le battre. Le titre de roi des arènes? Je promets à mes fans du Baol de leur apporter le titre de roi des arènes. Cela ne saura tarder … » a promis Tapha Tine.

