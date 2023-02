Recevant les champions d’Afrique du CHAN ainsi que les Champions d’Afrique de Beach Socer au palais de la République ce dimanche, le président Macky Sall a salué le parcours de ces deux sélections qui viennent mettre un point d’orgue à la domination du Sénégal sur le football continental en 2022 après la CAN remportée en février de l’an dernier par la bande à Sadio Mané.

«Décidément les planètes sont alignées, et bien alignées pour le Sénégal comme le sont ces trois Coupe d’Afrique. Il y a presque un an jour pour jour après la CAN, et voici aujourd’hui le CHAN qui rend le chemin du pays de la Teranga. Nous signons un triplé historique, sans doute le premier en Afrique (…) Je vous reçois au palais de la République pour vous dire ma fierté et celle de la nation toute entière. Chers Lions de l’équipe nationale locale de football , avec votre victoire de samedi, vous nous offrez le meilleur cadeau d’anniversaire puisque demain (lundi) marque la date du premier triomphe de notre pays en Coupe d’Afrique des Nations. Mieux encore alors que vous étiez considéré comme des outsiders après onze années d’absence en CHAN, vous avez déjoué tout pronostic prouvant par là qu’avec la force et la détermination du lion, il n y a pas de pronostic qui vaille. Tout peut s’arracher jusque-là victoire finale. C’est ce que vous avez fait avec brio et maturité » a déclaré Macky Sall à l’encontre des coéquipiers de Lamine Camara.

S’agissant de l’équipe nationale de Beach Soccer, championne d’Afrique 2022 qui étaient aussi reçu en même temps par le chef de l’État, des paroles élogieux ont également été au rendez-vous pour honorer les septuple champions d’Afrique du football de plage. « Chers Lions du Beach Soccer, en gagnant pour la 7e fois la CAN du Beach Soccer, vous avez confirmé votre standing international et votre suprématie continentale. Bravo. Vous avez fini par imposer le Beach Soccer dans l’écosystème du sport sénégalais. Vous nous avez fait aimer le sport de plage, une discipline exigeant de l’engagement physique, de la maitrise technique et de l’endurance. Grâce à votre brillant parcours, vous avez tracé le chemin et suscité de nouvelles vocations en ouvrant la voie à de jeunes générations qui auront la lourde tâche de marcher sur vos pas pour maintenir le standing de notre pays dans le cercle restreint des meilleures nations de football de plage. Au nom de la nation et à mon nom, je vous adresse mes chaleureuses félicitations » s’est solennellement exprimé le Président de la république qui a offert une prime spéciale de 10 millions de FCFA ainsi qu’un terrain de 500 m2 à Dakar à chacun des membres de la délégation du CHAN et des membres de l’équipe nationale de Beach Soccer.

Wiwsport.com