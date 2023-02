Ce lundi dans le cadre du match de clôture comptant pour la 22e journée de deuxième division française, le FC Metz est allé s’imposer 0-2 face à Amiens et réintègre le top 4 de la Ligue 2 BKT.

Respectivement sixième et septième de la Ligue 2 avant cette 22e journée, le FC Metz et Amiens se faisaient face dans un duel de haut du tableau. Et ce sont les coéquipiers de Papiss Cissé, auteur d’un triplé lors de la dernière journée qui sont tombés de haut. En effet après leur succès 3-1 contre Niort, Amiens a été défait à domicile ce lundi sur le score de 2-0 par le FC Metz.

Avec 6 buts en 15 matchs de championnat disputés cette saison, Papiss Demba Cissé n’a pas trouvé le chemin des filets contre Cheikh Sabaly, remplacé à la 90e minute. Profitant de cette victoire lors de ce dernier match de la 22e journée, les grenats réintègre le top 4 à trois points de la deuxième place occupée par Sochaux. De son coté, Amiens SC stagne à la 7e place de la Ligue 2.

C’est terminé. Le score final de cette rencontre vous est présenté par notre partenaire OUST!. 0️⃣ Amiens SC-FC Metz 2️⃣#ASCFCM ⚔️ #FIERSDETREAMIENOIS⚪️⚫️ pic.twitter.com/vV9tnDefDX — Amiens SC (@AmiensSC) February 6, 2023

