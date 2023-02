Dominateur et réaliste, le Rayo Vallecano s’est offert une victoire aussi précieuse face à Almería ce lundi soir en clôture de la 20e journée de LaLiga (2-0). Pathe Ciss a été acclamé lors de cette rencontre.

Le Rayo Vallecano enchaîne. Vainqueurs de Villarreal lors de la dernière journée, les hommes d’Andoni Iraola ont décroché une nouvelle victoire en Championnat en dominant Almería 2-0 lundi soir lors du dernier match comptant pour la 20e journée de LaLiga. Ce succès s’est dessiné en seconde période.

Au-dessus de son adversaire, le Rayo a fait la différence grâce à un but contre son camp de Rodrigo Ely (54e) et un autre d’Álvaro García (63e). Le club madrilène pouvait même sortir vainqueur plus large de cette rencontre si le gardien d’Almería, Fernando Martínez, n’était pas dans un grand jour. Grâce à cette victoire, le Rayo Vallecano montre à la cinquième place à deux points de la Ligue des Champions.

À noter que Pathé Ciss, proche du départ lors du mercato, a participé à cette rencontre en entrant à la 72e minute. Le milieu de terrain international a notamment été ovationné par le public du Stade de Vallecas. Preuve que les supporters du Rayo connaissent son importance et ne lui en veulent pas malgré ses chaudes déclarations après son transfert raté vers Lyon !

