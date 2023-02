Attaquant formé à Génération Foot, Cheikh Sabaly commence à prendre du galon cette saison avec le FC Metz après une longue attente marquée par des prêts à ne plus en finir depuis 2018.

L’ailier des grenats vit sans nul doute sa meilleure période avec le FC Metz depuis qu’il a quitté Génération Foot pour s’engager avec le club français en 2018. Cheikh Sabaly n’a pas tout de suite offert les garanties nécessaires pour s’imposer dans l’effectif des grenats puisqu’il sera prêter presque dans la foulée en National pour continuer son developpement avec Pau FC.

C’est dans ce club que l’attaquant sénégalais de 23 ans fera ses classes jusqu’en 2021 participant même à la montée du club en Ligue 2 en inscrivant 10 buts en 25 matchs. Puis lors de la saison dernière (2021-2022), Cheikh Sabaly sera une nouvelle fois prêter à Quevilly Rouen avant qu’il ne fasse son retour définitif au FC Metz en début de cette saison 2022-2023. Avec le sixième de la Ligue 2, Sabalay a disputé 11 matchs pour 1 but et 1 passe décisive. Régulièrement utilise par son entraineur Laszlo Bölöni, Cheikh Sabaly s’est désormais fait une place dans l’effectif du FC Metz et a enfin l’occasion de démontrer toute l’étendue de son talent.

Wiwsport.com