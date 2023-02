Face à son adversaire au soir du 5 mars 2023, Sa Thiès a répondu aux attaques de Reug Reug lors de leur face à face ce samedi à Sorano. Le frère de Balla Gaye a fait savoir au « volcan de Thiaroye » qu’il n’était pas un adversaire docile comme les précédents adversaires de Reug Reug.

Malgré sa dernière défaite face à Boy Niang (mars 2018) qui l’a freiné dans son ascension, Sa Thiès tient toujours le haut du pavé. Le fougueux lutteur de Guédiawaye qui déjà, a affronté les plus grands espoirs de l’arène (Malick Niang, Siteu, Boy Niang …) fera encore face à un adversaire de taille en la personne Reug Reug. Mais selon lui, celui ci n’est pas en mesure de le battre même s’il a fait forte impression en MMA (Arts Martiaux Mixtes).

« Même s’il me trouvait en train de dormir, il ne peut pas faire match nul contre moi. La lutte n’est pas la même chose que le MMA, le Karaté ou je ne sais quoi encore. Le lutteur Bruce Lee est un karatéka pourtant il n’a pas réussi en lutte, Tidiane Faye aussi n’a pas une grande carrière pourtant il n’ya pas meilleur lutteur que lui. Pour vous dire que la lutte à ses réalités qui lui sont propres » a déclaré Sa Thiès.

Le fils de Double Less d’assurer qu’il ne changera point de stratégie contre Reug Reug. Il marchera sur son adversaire comme il en a l’habitude, et ce, dés le coup de sifflet de l’arbitre. « Personne ne peut m’empêcher de marcher sur lui. Je ferais comme d’habitude et ce n’est pas lui qui dirigera pas le combat » a t’il prévenu.

