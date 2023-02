Dans la promotion de leur combat qui se tiendra le 05 mars 2023, Reug Reug et Sa Thiès se sont fait face pour la deuxième fois ce samedi à Sorano. Les deux lutteurs se sont promis un combat de feu après avoir admis qu’ils sont fin prêts pour ce combat choc.

Après leur premier face à face chaud bouillant en octobre dernier, Sa Thiés et Reug Reug ont remis ça ce samedi à Sorano. Les deux lutteurs les plus en vue de la jeune génération se sont échangés des mots virulents et se sont livrés à une bataille verbale devant Lamine Samba. Invaincu dans l’arène après 16 combats disputés Omar Kane dit Reug Reug a déclaré qu’il est prêt à tout pour signer sa quinzième victoire le 5 mars.

« Il n’était pas l’adversaire qui je visais au départ. Après mon dernier combat je visais plus haut mais on me l’a ensuite proposé et c’est un combat que je prends très au sérieux. Je ferais tout ce que le combat demande. Il s’agit d’un combat de lutte et je suis prêt à tout, même le corriger avant de le battre. Je suis convaincu qu’il ne peut avoir une victoire sur moi en 10 combats et je le terrasserai de manière différente à chaque fois. Je suis un génie de la lutte. Quand j’ai affronté Elton et Gris 2, tout le monde disait que je ne pouvais pas les battre. C’est pareil pour ce combat et lui même sait qu’il a un grand challenge à relever » a assuré Reug Reug qui affrontera un lutteur de Guédiawaye pour la 7e fois (5 victoire et 1 sans verdict).

« Ce combat n’est pas un risque pour moi. J’ai battu cinq lutteurs de Guédiawaye et Sa Thiès sera le sixième s’il plait à Dieu » a ajouté le tombeur de Gouy Gui.

Wiwsport.com