Quelques minutes après son sacre historique contre l’Algerie en finale du championnat d’Afrique des nations, le sélectionneur des Lions Locaux, Pape Thiaw a tenu une conférence de presse pour magnifier le parcours « méritant » de son équipe.

«Laissez-moi remercier d’abord le bon Dieu Alhamdoulilah. Aujourd’hui (hier) on est le 04 février, on rentre le 05 pour et on fêtera notre un an de sacre à la Can au Cameroun, le football sénégalais est en train de triompher en Afrique. C’est un long travail qui a été abattu par la fédération, par le peuple et aujourd’hui on vient gagner en Algérie, en terre de football. Cela veut tout dire. Merci à ce peuple algérien. Il fallait avoir un perdant mais l’Algérie méritait également de gagner. On a une équipe jeune qui sait souffrir on jouait devant une très bonne équipe d’Algérie qui n’a pas pris de but, qui a marqué aussi beaucoup de buts dans ce tournoi. Mais on était vraiment prêt à souffrir parce qu’on voulait rendre fier notre peuple. Faire dos au rond, les biens contrés, je pense qu’ils ont frappé une ou deux fois c’est parce qu’ils ont montré du caractère ce qui nous a fait grandir. Et je dis bravo à eux.

Le discours

« Je leur ai parlé, le staff aussi parce que c’est le travail du staff qui mit ses ingrédients pour motiver ses gamins qui avaient envie de relever le football local tant sous-estimé. Je l’ai toujours notre football dépassé largement là où les gens le classent. C’est juste qu’on est le pays qui exporte plus de gamins, ce qui nous fait perdre nos joueurs. Sur ce match il fallait sortir un discours vraiment excellent parce qu’ils avaient envie avec tous les messages qu’on a reçus du peuple. Nous avons gagné ce CHAN un an après notre victoire à la CAN. Nous gagnons dans une terre de football. Merci à l’Algérie et au peuple algérien pour son accueil chaleureux. Le Sénégal et l’Algérie sont deux pays frères. Cette finale n’était pas facile à gagner face à un public qui poussait son équipe à fond. Il fallait vraiment avoir un mental d’acier pour bien gérer cette finale. Mes joueurs ont sur brillamment le faire, ils sont à féliciter ».

Hommage au peuple algérien « L’Algérie est un pays frère. Nous sommes contents car le Sénégal a réalisé le triplé CAN, CHAN et Beach Soccer en gagnant par tirs au but. Le Sénégal sait tirer les penalties. Nous n’avons jamais douté une seule seconde. Je ne pouvais pas espérer un meilleur cadeau d’anniversaire. Je suis ravi et content »,

wiwsport.com