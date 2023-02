Dans la délégation qui a atterri avec l’équipe nationale du Sénégal ce dimanche à l’aéroport de Yoff, El Hadji Diouf a félicité l’équipe de Pape Thiaw sans oublier la Fédération Sénégalaise de Football qui depuis un certain temps est en train de récolter les fruits du travail effectué.

« Je dis félicitations aux gamins parce qu’aujourd’hui ils ont donné un bon exemple à toute l’Afrique. J’étais en Algérie et j’ai vu comment les gens aiment et respectent notre pays. J’ai toutefois une pensée pour Joseph Koto ancien sélectionneur des locaux et qui, aujourd’hui n’est plus là. Nous prions pour lui et je dis aussi bravo à Pape Thiaw, son ancien adjoint et qui a repris l’équipe. Bravo également à la Fédération et au gouvernement. Si nous sommes unis , rien ne peut nous arrêter, il faut continuer à travailler car Il y’a d’autres compétitions qui arrivent Chez les U17 et les U20″ a déclaré la légende du football sénégalais.

