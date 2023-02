En conférence de presse ce dimanche, l’entraîneur du Rayo Vallecano est revenu sur le cas Pathé Ciss, dont son transfert vers l’OL a capoté dans les dernières minutes du mercato hivernal.

Joueur du Rayo Vallecano depuis l’été 2021, Pathé Ciss a manqué de peu de franchir un nouveau palier dans sa carrière. À 28 ans, le milieu de terrain international sénégalais était tout proche de débarquer en Ligue 1 française, où il devait s’engager sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Mais un désaccord au dernier moment entre le club espagnol et son homologue français a fait capoter le deal.

Ce retournement de situation – si on peut le qualifier de tel – a causé une grosse frustration chez le joueur, qui ne s’est pas empêché de sèchement taclé sa direction. De plus, l’ancien pensionnaire de Diambars ne s’était pas présenté sur les derniers entraînements de son club. Présent en conférence de presse dimanche, Andoni Iraola a été interrogé sur cette affaire qui a secoué les pensionnaires du Stade de Vallecas.

« Au niveau global, mon idée était de ne pas perdre les joueurs qui démarrent les matchs et de respecter la volonté des certains joueurs. En général, ça s’est passé comme ça. Mais il y a eu quelques cas n’ont pas été résolus, comme celui de Pathé Ciss et (Miguel Ángel) Morro », a souligné l’entraîneur du Rayo. Maintenant, en ce qui concerne la relation avec le Sénégalais, le technicien de 40 ans ne semble pas inquiet.

« (Pathé) Ciss avait une très bonne option pour lui. Mais ça n’a pas pu être finalisé à temps et il a eu besoin de quelques jours pour se concentrer et revenir s’entraîner avec le groupe. Je lui fais entièrement confiance, il ne nous a jamais posé de problèmes. S’il se sent bien, il sera dans le groupe (pour la réception d’Almería ce lundi). Je n’ai aucun doute sur son niveau d’implication », a tenu à préciser Andoni Iraola.

