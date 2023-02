Pour le premier match sous la houlette de Sean Dyche, Everton et Idrissa Gueye ont signé un incroyable coup en faisant tomber Arsenal samedi (1-0).

Les Toffees peuvent lever les bras au ciel et le public de Goodison Park chanter à tue-tête. Samedi après-midi, dans le duel des extrêmes comptant pour la 22e journée de Premier League, Everton s’est offert le scalp du leader Arsenal. Un exploit puisque que les Gunners n’avaient plus perdu en Championnat depuis le 4 septembre 2022 face à Manchester United (1-3).

La victoire est d’autant plus belle qu’elle n’a pas été volée. Pour le premier match de Sean Dyche à la été de l’équipe, Idrissa Gueye et ses partenaires, très bons dans les intentions et dans tous les compartiments du terrain, ont montré un visage combattif et séduisant du début jusqu’à la fin. Ils ont pu s’appuyer sur un coup de tête de James Tarkowski (60e) pour marquer.

Avec cette victoire, Everton, qui venait de perdre ses quatre derniers matchs à domicile, met fin à une série de dix rencontres d’affilée sans victoire toutes compétitions confondues, donc sept en Championnat. Et au plan comptable, en attendant la suite et fin de cette 22e journée, les Toffees sortent de la zone rouge en remontant à la première place non relégable (18e).

wiwsport.com