Plongé dans une crise presque insurmontable, Dijon s’est à nouveau incliné, ce vendredi, face à Niort en match en match comptant pour la 22e journée de Ligue 2 et reste toujours relégable.

Les journées passent et Dijon continue de couler. Opposé à Niort, un adversaire direct qui n’avait plus gagné en Championnat depuis quatre matchs, le DFCO a aligné une troisième défaite d’affilée qui semble fragiliser plus que jamais son entraîneur sénégalais. Les Dijonnais, punis par un but stratosphérique de Junior Olaitan (22e), ont perdu 0-1 à domicile, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 2. Conséquence de cette nouvelle déconvenue, les hommes d’Omar Daf restent stagner à la première place relégable au niveau du classement, mais à un point du premier non relégable.

« Elle fait très mal oui, très très mal. Elle reste en travers de la gorge mais quand on regarde le contenu, je pense qu’il faut continuer à mettre le même engagement sur chaque rencontre. C’est très rageant de faire autant d’efforts et de ne pas être récompensé. On domine la rencontre du début à la fin et ils ont de la réussite sur l’ouverture du score […]. C’est ça qui est frustrant. C’est un adversaire qui était largement à notre portée. Il y a des situations qu’on doit mieux négocier, il faut faire preuve de plus de justesse technique pour créer plus de décalages et l’emporter », a réagi Omar Daf.

C'est terminé à Gaston-Gérard avec cette triste défaite contre Niort (0-1). Le #DFCO reste en position de relégable avec 1 point de retard sur Nîmes.#DFCOCNFC (0-1) pic.twitter.com/mdWFoOJ4Uc — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 3, 2023

wiwsport.com