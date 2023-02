Le vainqueur de la septième édition du CHAN se décidera au moins après 120 minutes. Après 90 minutes stressantes et tendues, l’Algérie et le Sénégal se neutralisent dans cette finale et devront se départager en prolongations, sinon aux tirs au but.

END OF THE SECOND-HALF! ⏰

🇩🇿 Algeria 0-0 Senegal 🇸🇳

We are heading to 30 minutes of extra-time to determine the winner of the #TotalEnergiesCHAN2022 title 🏆 #ALGSEN pic.twitter.com/sIE1qUtwtH

— MARHABA (@CAF_Online) February 4, 2023