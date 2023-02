L’Equipe Nationale du Sénégal défie, ce samedi soir, l’Algérie en finale du CHAN 2022. Solides depuis l’entame, les Lions, qui ont la possibilité d’entrer dans l’histoire, veulent boucler la boucle de la plus belle des manières.

Une soirée pour le grand bonheur ? La « jeunesse locale sénégalaise », qui affronte l’Algérie à la grande finale du Championnat d’Afrique des Nations ce soir (19h30 GMT), à l’occasion d’emmener dans les vitrines du football sénégalais un deuxième titre majeur, pratiquement un an jour pour jour après le trophée à la CAN 2021, remportée par Sadio Mané et ses partenaires. Les Lions, qui avaient tenu tête aux Fennecs (2-2) en match de préparation, ont de quoi faire valoir leur ultime ambition.

Après une phase de groupes mi-figue, mi-raisin – victoire contre la Côte d’Ivoire, défaite contre l’Ouganda puis victoire contre la République Démocratique du Congo -, les coéquipiers de Lamine Camara se sont montrés très solides et sûrs de leurs forces à partir de la phase à élimination directe en étant séduisants au niveau de jeu. Après avoir dominé les Mourabitounes de la Mauritanie (1-0) en quarts de finale, le Sénégal disposait de Madagascar en demi-finale sur le même score.

L’Algérie, au nom de son public, de sa défense et de son attaque

Ces performances, tout de même marquées par un grand manque de finition en attaque, font très clairement des Lions de très grands outsiders pour soulever le trophée de cette septième édition du CHAN. Mais attention ! L’Algérie, très tranchante en demi-finale face au Niger (5-0), constituera sans conteste le plus difficile adversaire pour une jeunesse flamboyante mais parfois insouciante du Sénégal. Que ce soit sur le terrain ou au niveau des tribunes, les Algériens brillent dans ce CHAN.

Avant le coup d’envoi de cette finale, les hommes de Madjid Bougherra, qui pourront compter sur le soutien d’un public qui ne paiera pas l’entrée du Stade Nelson Mandela, détiennent la meilleure attaque (9 buts marqués) et la meilleure défense (0 but encaissé) de ce CHAN. « On jouera face à une très belle équipe algérienne, dans une ambiance merveilleuse. L’Algérie a des points faibles qu’on doit exploiter. Mais il faut rester vigilants », souligne le sélectionneur des Lions Pape Thiaw.

Du 50-50

La « jeunesse locale » sénégalaise, qui va encore s’appuyer sur le talent immense de Lamine Camara ou encore sur son géant gardien de but Pape Mamadou Sy, a tout le droit de rêver d’une belle victoire finale. D’autant plus que l’expérience ne semble être en faveur d’aucune des deux équipes. En effet, comme le Sénégal – qui participe à son troisième CHAN -, l’Algérie, présente dans cette compétition pour la deuxième fois, jouera sa toute première finale dans un Championnat d’Afrique des Nations.

En tout cas, quoi qu’il puisse arriver à l’issue de cette finale, l’équipe de Pape Bouna Thiaw aura déjà redoré un peu plus le blason du football local sénégalais, longtemps dans l’ombre de lui-même à cause de perpétuelles absences sur la scène internationale, que ce soit au niveau des clubs ou de la sélection. De son côté, en cas de victoire finale du Sénégal, le sélectionneur Pape Thiaw, lui qui a connu un début de carrière d’entraîneur peu reluisant, prendrait, sur lui-même, sa revanche. L’heure de faire définitivement de février un mois de gloire pour le football sénégalais.

wiwsport.com