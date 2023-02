La finale du CHAN opposant l’Algérie au Sénégal tient pour l’instant toutes ses promesses malgré un score nul et vierge à la pause et une légère maîtrise côté sénégalais.

Belle ambiance au niveau des tribunes, tensions entre les équipes, un arbitre qui n’hésite jamais à mettre la main dans sa poche… On assiste à une finale de Championnat d’Afrique des Nations à faute intensité entre les Fennecs d’Algérie et les Lions du Sénégal. Mais à la pause, pas le moindre but dans cette confrontation qui n’accouche pas d’énormes occasions pour le moment.

Mais il est à souligner que les hommes de Pape Thiaw devront savoir se contrôler et gérer plus sereinement leurs émotions. En effet, les Lions ont déjà écopé de trois cartons jaunes dans leurs rangs. Les deux latéraux Cheikh Tidiane Sidibé et Mamadou Sané, et le milieu de terrain Lamine Camara ont tous été avertis. Du côté algérien, seul Meziane Bentahar a reçu un carton jaune…

wiwsport.com