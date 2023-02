Nouvel après-midi frustrant pour Watford. Malgré une grosse prestation de leur Sénégalais, les Hornets n’ont pu faire mieux qu’un match nul 2-2 contre Reading de Mamadou Loum Ndiaye, Amadou Mbengue et Naby Sarr.

Encore englouti par une fin de match piètre, Watford a fini par faire 2-2 sur la pelouse de Reading FC samedi après-midi à l’occasion de la 30e journée de Championship. Ce, malgré avoir mené par deux buts d’écart, notamment grâce à la huitième réalisation d’Ismaila Sarr cette saison. L’attaquant sénégalais a ouvert le score pile dans la demi-heure de jeu (30e). Puis Ryan Porteous a doublé la mise (48e).

Mais après manqué a enfoncé la marque, les Hornets ont subi le retour des Royals. Reading FC, qui comptait sur Mamadou Loum Ndiaye et Amadou Salif Mbengue, titulaires, mais sans Naby Sarr, a égalisé par Tom Ince (1-2, 66 s.p), et Jeff Hendrick a arraché le nul en marquant à à dix minutes de la fin (2-2, 80e). Ainsi avec ce résultat, Reading FC se classe à la 16e place, alors que Watford est 5e.

The points are shared in Berkshire. #WatfordFC | @SkyBetChamp pic.twitter.com/VQaKI9sa89

— Watford Football Club (@WatfordFC) February 4, 2023