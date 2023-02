Sheffield United a joué la carte de la prudence et ne pouvait pas espérer mieux. Malgré Iliman Ndiaye sur la pelouse du New York Stadium, les hommes de Paul Heckingbottom ont donc concédé le nul face à leurs voisins de Rotherham (0-0), samedi après-midi, lors de la 30e journée de Championship.

Conséquence, les Blades ont désormais sept points de retard sur le leader Burnley, qui n’a fait qu’une bouchée de Norwich (3-0). En revanche, Sheffield United, solidement classé à la deuxième place synonyme de montée directe en Premier League, distance largement ses poursuivants directs.

A clean sheet and a point for the Blades in Rotherham. 🤝 #SUFC || @UltiChamps pic.twitter.com/3jkHbCmqIX

— Sheffield United (@SheffieldUnited) February 4, 2023