Après une première rencontre à Sorano, suivie d’une présentation qui a frisé le fiasco lors du combat Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2 (1er janvier 2023), Reug Reug (Thiaroye Cap-Vert) et Sa Thiès (Balla Gaye) devaient se retrouver, pour la deuxième fois, samedi 28 janvier 2023, au CICES. Mais, à cause du rappel à Dieu de Serigne Modou Niang, presque le même jour au petit matin, ce rendez-vous a été reporté par la structure Gaston Production.