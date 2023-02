À la veille de la grande finale du CHAN 2022 contre l’Algérie (19h30 GMT), l’entraîneur adjoint de Diambars, Pape Ibrahima Faye, exhorte aux Lions de Pape Thiaw de rester sur les mêmes bases que lors des rencontres précédentes pour tenter de venir à bout des Fennecs, car tout est possible.

À quoi doit s’attendre le Sénégal face à cette équipe algérienne qui a la meilleure attaque et la meilleure défense, et qui joue face à son public ?

C’est un grand événement pour le Sénégal d’être en finale. Ce sera un grand match parce que ce seront deux grandes équipes en face. Le Sénégal doit s’attendre à un match difficile. Pourquoi ? Parce que c’est une finale, ce sera l’apothéose. Donc, ce ne peut pas être facile ni pour le Sénégal ni pour l’Algérie. C’est du 50-50. Malgré que l’Algérie joue devant son public et qu’elle a marqué beaucoup de buts (9 buts), les chances sont égales. Il n’y pas de favori.

Quelles sont les chances du Sénégal dans cette finale ?

Le Sénégal peut gagner ce match tout comme l’Algérie peut le gagner. Il faudra être très concentrés, appliqués, sérieux dans tous les domaines, que ce soit en attaque ou en défense. C’est un match qui aura besoin d’une bonne organisation, comme les Sénégalais l’ont montré contre Madagascar (en demi-finale). Avec un bloc placé haut, ils ont défendu en avançant et ont été agressifs.

Qu’est-ce qui doit être déterminant côté sénégalais pour faire un grand match ?

Le Sénégal ne doit pas laisser l’enjeu l’emporter sur le jeu. C’est un match qui demande le même comportement qu’en demi-finale : empêcher à l’Algérie de dérouler son football. Il faudra bien défendre et ne pas laisser trop d’espaces. Le match va se gagner avec un bon état d’esprit. Si on se dit que l’Algérie est favorite, on pourrait perdre ce match. Ce sont deux bonnes équipes, et l’Algérie n’est pas meilleure. Les Lions ont montré que le Championnat sénégalais peut rivaliser avec tous les autres championnats africains. Il faudra rester solidaire.

En tant que collègue, quelle appréciation faites-vous du travail du sélectionneur ?

De manière générale et pas seulement de Pape Thiaw, je suis fier de l’ensemble du staff technique et de la Direction Technique Nationale. Avant d’aller à ce CHAN, il y a eu une bonne organisation, avec des matchs amicaux. C’est à saluer. Le travail de Pape Thiaw est positif.

wiwsport.com