Il ne reste qu’à apposer les signatures mais tout le reste a été déjà évacué. Makane Mbengue a trouvé un accord avec le camp de Boy Niang 2 pour son duel royal contre Modou Lô. Une affiche qui devrait se tenir au mois d’octobre 2023 ou le 1er janvier 2024.

Plus aucun doute, le combat royal entre Modou Lo (Rock Energie) et Boy Niang 2 (Boy Niang) aura bel et bien lieu. Car le duel a été matérialisé par Makane Mbengue. En effet, l’héritier de Gaston Mbengue a trouvé un accord avec les deux camps des lutteurs. «Le combat est ficelé depuis. C’est pourquoi je t’ai répondu qu’il n’y a rien de nouveau, mais plutôt du vieux. Nous avons trouvé un accord avec les deux parties», joint au téléphone par Record.

Un accord a été trouvé certes, mais la signature de contrat n’est pas encore été effectuée. Parce que le fils de Gaston compte faire les choses en grand. En effet, pour la première fois, une télé va diffuser en direct la signature de contrat d’un combat. C’est en tout cas, le désir du petit Don King. «ll ne reste que la signature. Ça tarde parce que nous comptons le faire en direct à la télé, devant tous les Sénégalais. Nous allons choisir un lieu de la place et une télé va diffuser en direct l’événement», précise au bout du fil le patron de Gaston Productions.

Et pour la date de ce duel tant attendu, Makane a deux options pour le moment. C’est-à-dire organiser le combat au mois d’octobre 2023 ou bien le 1er janvier 2024. «Si tout se passe bien, nous allons organiser le combat au mois d’octobre. Si le mois d’octobre n’est pas disponible nous allons le tenir le 1er janvier 2024. En tout cas, ça n’ira pas au delà du 1er janvier. Mais pour le moment, c’est la date du mois d’octobre qui est plus sûr», estime-t-il.

