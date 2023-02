Aliou Badji a inscrit son premier but en championnat cette saison avec les Girondais de Bordeaux. L’avant centre sénégalais donne ainsi un avantage de deux buts à son équipe contre Pau FC.

Aliou Badji a ouvert son compteur de but avec Bordeaux. Il a crucifié le Pau FC ce vendredi en championnat en inscrivant le second but de son équipe. Bordeaux est toujours deuxième de la Ligue 2 Bkt à cet instant de la partie tandis que Pau FC d’Henry occupe la 15e place du championnat.

