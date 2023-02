Sadio Mané ne disputera pas le match aller en huitièmes de finale de la ligue des champions. Le Bayern Munich va recevoir le PSG ce 8 février à 20h. Et l’attaquant blessé depuis novembre passé reste en convalescence meme s’il a repris l’entraînement en solo. Le délai semble court pour le voir revenir sur les pelouses.

Julian Nagelsmann a annoncé son forfait aujourd’hui en conférence de presse pour le déplacement à Wolfsburg ce week-end comptant pour la 19e journée de la Bundesliga. « Je m’attends à ce qu’il revienne mi-février ou fin février. Les choses se présentent bien et il ne souffre pas. Il manquera certainement le match aller contre le PSG » a fait savoir le technicien allemand.

🗣️ @J__Nagelsmann on Sadio Mané: "I'm expecting him to return in mid or late February. Things are looking good and he's pain-free. He will definitely miss the first leg against PSG." pic.twitter.com/BTI8nSNFmU

