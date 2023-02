Du centre de formation Abdou Aziz Sall à l’Association Sportive Mahdia de Tunisie en passant par Dakar Université Club et ISEG Sports, Astou Ndiaye a fait du chemin pour intégrer l’un des championnats les plus huppés du continent. Dans votre quotidien Wiwsport, la jeune handballeuse revient sur son parcours et sur l’équipe nationale du Sénégal avec laquelle elle attend toujours une convocation depuis bien longtemps

Du haut de ses 22 ans, Astou Ndiaye a franchi un palier depuis qu’elle a quitté le championnat national du Sénégal. Sportive dans l’âme cette jeune femme n’aurait sans doute pas été handballeuse si elle avait poursuivi son rêve et sa passion d’enfant qui était de devenir basketteuse. « J’ai d’abord commencé par le Basket que je pratiquais dès le bas âge. C’est un sport que j’aime le plus à part le handball. J’ai commencé à jouer au handball quand j’étais au collège et j’ai été influencer par des amies handballeuses que j’accompagnais à l’entrainement. C’est comme ça que petit à petit ce sport a commencé à me plaire. Je me suis dit que j’ai trouvé ma passion et j’ai donc arrêté le Basket pour me consacrer au handball » narre la jeune dame.

« Oui, il y’a une très grande différence entre le championnat de Tunisie et celui du Sénégal »

Retraçant son parcours sportif qui a débuté en amateur à Keur Massar, elle s’est frayé un chemin dans le monde professionnel pour se faire une place dans deux clubs du championnat national avant de s’expatrier en Tunisie en septembre dernier. « J’ai débuté ma carrière de handballeuse à Keur Massar handball Club où j’ai étais formé et encadré par Youssou Sangaré, Doudou Diaw et Vieux Badji paix à son âme. Après j’ai été sélectionné dans un centre de formation (Centre Abdou Aziz Sall) et j’ai fait 4 ans de formation là-bas avant de débuter dans le championnat du Sénégal quand j’avais 17 ans en première division avec Dakar Université Club. Après avoir passé 4 ans dans le championnat du Sénégal, j’ai signé un contrat de 2 ans dans le club de l’Association Sportive Mahdia de Tunisie (Division nationale 1) où j’évolue depuis cette saison » affirme-t-elle.

Évoluant en première division tunisienne depuis quelques mois désormais, Astou Ndiaye a eu le temps d’observer et de confier qu’il y a une grande différence entre le championnat tunisien et celui sénégalais. Des différences structurelles qu’elle tient à mettre exergue. « Oui il y’a une très grande différence entre le Sénégal et la Tunisie aussi bien du point de vue finance que du côté de l’encadrement. Je peux dire que le championnat de handball tunisien est beaucoup plus relevé parce qu’il est plus organisé que le championnat du Sénégal. On évolue dans de très bonnes conditions ici et franchement ce n’est pas comme au Sénégal. Le problème au Sénégal est qu’on ne met pas les moyens pour des infrastructures et pour hausser le niveau du handball local et c’est pour cela qu’il n’y a pas de la motivation chez les joueuses. Mais nous avons de très bons jeunes au Sénégal qui sont passionnés par le handball » assure la demi-centre de l’A.S Mahdia.

« J’avais perdu espoir avec l’équipe nationale du Sénégal… »

S’agissant de l’équipe nationale du Sénégal, celle qui jure n’avoir pas troqué sa nationalité sénégalaise pour celle guinéenne même si elle a effectué un stage de préparation avec le Syli Nationale Dames (avril 2022). « Je suis partie en sélection de Guinée parce que ça fait longtemps que j’attends une convocation avec le Sénégal et je n’ai même pas eu de présélection en seniors. Donc j’avais perdu espoir. Puis la Guinée est venu et je suis allé en stage d’une semaine avec eux. Mais je n’ai pas pris la nationalité guinéenne, donc je suis toujours prête pour le Sénégal » a indiqué en conclusion l’ex U20 sénégalaise.

Élue meilleure demi-centre de la saison 2020-2021, Astou Ndiaye a par ailleurs tiré son chapeau à l’équipe nationale du Sénégal auteur d’une très bonne participation lors de la CAN de handball Dames Dakar 2022. « Les Lionnes ont fait une très bonne compétition même si elles se sont arrêtées en demi-finales éliminées par l’équipe d’Angola qui est deux fois de suite championne d’Afrique. Elles ont tenu jusqu’en prolongations face à une telle équipe et réussi à décrocher la qualification pour la prochaine coupe du monde » s’est -elle félicitée.

Wiwsport.com