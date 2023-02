À la veille de la finale du championnat d’Afrique des nations, le sélectionneur national des Lions Locaux est apparu détendu et confiant à l’ultime conférence de presse. Pape Thiaw déclare que son équipe est prête à exploiter les points faibles des Fennecs.

“On jouera face à une très belle équipe algérienne dans une ambiance merveilleuse. On fera tout pour remporter ce trophée. C’est notre objectif. On s’est bien préparé sur tous les plans. L’Algérie a des points faibles qu’on doit exploiter. L’Algérie c’est plus le collectif que les individualités. Les Algériens sont bons dans la transition et dans les balles arrêtés. Il faut rester vigilants”, a expliqué Thiaw en conférence de presse.

Le technicien sénégalais est bien conscient de l’apport du public qui sera du côté des fennecs. Toutefois, les Lions en feront une motivation supplémentaire. «L’Algérie c’est le pays organisateur qui a envie d’honorer son public et nous sommes là aussi pour remporter le trophée. Je pense que notre équipe l’a montré à travers le tournoi. Ça nous donne confiance de remporter le trophée devant le pays hôte. Toutefois, je dirais que jouer une finale c’est bien mais l’a remporté c’est encore mieux».

S’agissant de l’actuel meilleur buteur de la compétition Mahious, qui compte 5 buts, Pape Thiaw estime qu’il sera surveillé mais pas que « Mahious est un joueur à surveiller. C’est le meilleur buteur de la compétition pour l’instant. Bravo lui. En fait, il n’aura pas de plan « anti Mahious plutôt un plan anti-Algérie », prévient le sélectionneur des Lions Locaux.

