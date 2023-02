En quête de son premier sacré en championnat d’Afrique des nations, l’Algérie défie le Sénégal, ce samedi, à 19h30 pour le compte de la finale de la 7e édition. L’entraîneur des fennecs, Madjid Bougherra s’attend à une rencontre serrée face à la formation sénégalaise.

“Ça va être un match serré, un très beau qui aura de l’intensité. On respecte toutes les équipes depuis le début de la compétition. Et ce sera la même chose face au Sénégal. On est vite passé à autres choses, après le match de la demi-finale remportée contre le Niger (5-0). On sait que chaque match à sa vérité, chaque rencontre est différente. Voilà, que le meilleur gagne”, estime le technicien algérien en conférence de presse ce matin.

Dans son rang, l’Algérie compte l’actuel meilleur buteur de la compétition, Aimen Mahious, qui totalise 5 pions dans son compteur. Certes, c’est un élément de plus en faveur des fennecs mais le sélectionneur des Verts préfère se focaliser sur le collectif pour se défaire des Lions Locaux. “C’est sûr que quand on a une équipe on essaie de miser sur les individualités qui peuvent t’aider à faire la différence mais aujourd’hui je crois qu’on est plus un collectif. On a deux ou trois individualités qui peuvent nous faire changer le match. Après le sport, c’est vraiment collectivement on défend ensemble, on attaque ensemble. C’est très important et je crois que c’est ce qui fait la force des équipes comme le Sénégal, qui a aussi deux ou trois individualités pour faire la différence. Le plus important dans une équipe reste le collectif. Une équipe qui fait les efforts ensemble qui souffre ensemble, je pense que c’est une des clés du succès. L’équipe a concédé qu’un seul but sur toute la compétition. Nous savons ce que nous voulons faire. Cette rencontre sera complètement différente. C’est comme si nous repartons de zéro dans nos têtes. J’ai dit aux joueurs que c’était le match de leur vie. Je les sens très relâchés et très heures d’être en finale”, déclare le technicien.

Il ajoute : “une finale ça se gagne. On se souvient que des vainqueurs, a confié le coach national. Le football c’est ingrat. On travaille dur très longtemps et c’est sur un seul match qu’on va te juger. Al Hamdoulah. En Algérie, les supporters n’oublient pas que nous sommes en finale. Ils sont contents de leurs joueurs. Ces derniers sont déterminés, ils veulent gagner. Il n’y aura pas de calculs sur cette finale. Il faut aller droit au but et se donner à fond. Il faut mourir sur le terrain pour son pays, cette rencontre. »

wiwsport.com