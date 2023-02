À l’issue d’un match accroché, Madagascar s’est imposé au forceps face au Niger et décroche la médaille de bronze du CHAN 2022.

Battu par le Sénégal en demi-finale, Madagascar se console dans ce Championnat d’Afrique des Nations. Opposés au Niger, ce vendredi soir, lors de la « petite finale », les Baréas ont pris le meilleur sur le Mena grâce à un but de Jean Razafindrakoto à la 90e minute.

Il s’agit la première médaille de Madagascar dans une compétition majeure du football africain.

🇲🇬 HISTORY MADE! 👏

Madagascar are the #TotalEnergiesCHAN2022 bronze medalists 🥉

It is their first-ever #TotalEnergiesCHAN medal 👏 pic.twitter.com/95AS1hwg9r

— MARHABA (@CAF_Online) February 3, 2023