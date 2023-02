En conflit avec son club depuis son transfert avorté à l’OL, Pathé Ciss n’était pas présent à l’entraînement du Rayo Vallecano ce jeudi.

Ce jeudi 02 février, quelques supporters, beaucoup d’entre eux venus par curiosité, ont été présents à la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano pour assister à l’entraînement de leur club fanion. Mais lors de cette séance, ces fans de la formation madrilène n’ont pas pu profiter de quelques aisances techniques de Pathé Ismaël Ciss.

Pour cause, le milieu de terrain international sénégalais, sans doute toujours frappé par son transfert avorté vers l’Olympique Lyonnais, n’était tout simplement présent à cet entraînement. Et d’après les informations de AS, ce sont les dirigeants du Rayo Vallecano, eux-mêmes, qui ont donné cette permission au joueur de 28 ans.

« En raison de la tension de ces dernières heures, le joueur ne se sentait pas bien et avait l’autorisation du club de ne pas s’entraîner aujourd’hui », aurait précisé une source au sein du club rayista. Néanmoins, contrairement à ce qu’ont indiqué certains médias, il n’y aurait pas une quelconque altercation entre le joueur et ses dirigeants du Rayo Vallecano.

wiwsport.com