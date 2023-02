Un peu près de 15 transferts de joueurs sénégalais ont été effectué durant ce mercato hivernal partout à travers le monde. Des surprises, des dossiers à suspens tant d’opérations qui ont abouti à une fenêtre mouvementée pour les footballeurs sénégalais.

Transféré de Marseille à Lorient contre la somme de 7 M€, Bamba Dieng est le joueur le plus cher de cet hiver. Avec la majeure partie des mouvements qui se sont faits en prêt jusqu’en fin de saison, les Sénégalais n’ont pas valu plus de 8,8 M€, soit près de 6 milliards de nos francs.

Joseph Lopy a rejoint le Nîmes Olympique

Joseph Lopy a rejoint le Nîmes Olympique en provenance du FC Sochaux. En effet, le milieu de terrain sénégalais a résilié son contrat avec son club pour s’engager avec les Crocos. Le milieu de terrain va apporter son expérience au groupe de Fred Bompard, lanterne rouge. Un défi de taille pour le joueur de 30 ans qui s’est engagé jusqu’en fin de saison avec les Crocos. Joseph Lopy compte 178 matches de Ligue 2 et 41 matches en Ligue 1.

Famara Diédhiou prêté à Granada

Longtemps blessé la saison dernière, Famara n’avait fait son retour sur les terrains qu’à la fin du mois d’octobre. Mais l’ancien joueur de Clermont n’a pas réussi à convaincre son coach Farioli. Ainsi, Fam est prêté à Granada jusqu’à la fin de cette saison avec option d’achat. Ainsi, en signant chez les Rojiblancos, Famara Diédhiou devient le quatrième Sénégalais à débarquer à Granada après le gardien Cheikh Sarr, Malickou Diakhaté et Alpha Diounkou.

Arial Mendy est Grenoblois

Après avoir résilié son contrat avec le Clermont Foot, Arial Mendy a signé son retour en France. Libre, il s’est ensuite engagé dans la foulée en faveur de Grenoble F38 jusqu’en juin 2025. Le Sénégalais de 28 ans n’avait été utilisé qu’à 5 reprises en Ligue 1 par Pascal Gastien en première partie de saison. A Grenoble, Arial Mendy y retrouve d’anciens coéquipiers, mais aussi son compatriote, Pape Meïssa Ba.

Samuel Grandsir a signé au Havre AC

En MLS ces deux dernières saisons avec Los Angeles Galaxy, Samuel Grandsir a rejoint le Havre AC. Le club français, leader de Ligue 2, a paraphé un contrat le liant avec Grandsir jusqu’à la fin de la saison. Il a par ailleurs disputé au total 67 matchs pour 6 buts inscrits et 8 passes décisives dans le championnat nord-américain. L’ancien monégasque portera le numéro 29 et pourrait faire ses débuts au Stade.

Amin Sarr a rejoint l’OL

L’Olympique Lyonnais a signé le jeune buteur de Heerenveen, Amin Sarr jusqu’en 2027. Le montant du transfert s’élève à 11 M€ d’euros, auxquels pourra s’ajouter un maximum d’un M€ d’euros de bonus. Ancien joueur de Malmö, le Sénégalo-suédois qui évoluait jusque-là en Eredivisie, a marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives en 19 matchs disputés dans l’élite du football néerlandais.

Alfred Gomis à Côme jusqu’en fin de saison

Le gardien international sénégalais a été prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison par Rennes au club italien de Série B, Côme. Passé de gardien numéro 1 à un joueur qui peine à trouver des minutes avec la réserve du Stade Rennais en National 2, Alfred Gomis sera le nouveau gardien de Côme (16e de Série B). L’accord a été conclu entre les deux clubs a annoncé Le Parisien.

Moussa Djitté est arrivé à l’AC Ajaccio en prêt

Moussa Djitté a signé son retour en Français. L’ancien joueur de Niarry Tally n’a pas vraiment réussi à s‘imposer dans le Championnat nord-américain. En 33 matchs avec l’Austin FC, il n’aura marqué que six buts et délivré deux passes décisives. Le club corse, actuellement 18e de Ligue 1, s’est attaché les services du Kaolackois sous la forme d’un prêt, sans préciser si le deal comporte une option d’achat.

Aliou Badara Baldé à Lausanne-Sport

Brillant durant la première partie de saison du Championnat des Pays-Bas de Deuxième Division, Aliou Badara Baldé a décidé de rallier un nouveau pays dans sa jeune carrière. En effet, après s’être mis d’accord avec le FC Dordrecht pour mettre fin au prêt du Sénégalais, Feyenoord a jugé nécessaire d’envoyer l’international U23 au FC Lausanne-Sport, actuellement 4e de la D2 suisse. Aliou Badara Baldé a marqué 8 buts en 15 matchs en D2 néerlandaise cette saison.

Ibrahima Niane prêté avec option d’achat à Angers

Evoluant jusqu’ici en Ligue 2 du côté de Metz, l’attaquant sénégalais a été prêté à Angers en Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat. Il arrive pour aider le club angevin à assurer le maintien et palier le départ de Boufal. Niane retrouve ainsi la Ligue 1 pour cette deuxième partie de saison. Auteur de 2 buts en 13 matchs en deuxième division, Ibrahima Niane retrouve ainsi ses compatriotes Abdallah Sima et Sada Thioub.

Nîmes accueille Lys Mousset en prêt

Lys Mousset va se relancer en Ligue 2 française en cette deuxième partie de saison. Alors qu’il n’a jamais joué en match officiel avec Bochum qu’il a rejoint l’été dernier, l’attaquant franco-sénégalais quitte déjà le club allemand pour revenir en France. Six mois et demi après avoir quitté Le Havre, son club formateur, il s’est engagé en prêt jusqu’à la fin de la saison avec Nîmes.

Chérif Ndiaye a rejoint Adana Demirspor

C’est le grand retour en Europe pour Chérif Ndiaye qui a quitté la Chine après une aventure réussie au Shanghai Port FC, avec neuf buts en 25 matchs sous les couleurs du club chinois. À 27 ans, l’ancien joueur de Waasland-Beveren a signé à Adana Demirspor sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat pour la formation dirigée par Montella. Il va donc partager des vestiaires avec son compatriote Pape Alioune Ndiaye.

Bamba Dieng est enfin Merlu

Après un long feuilleton qui a commencé l’été dernier, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a enfin quitté l’Olympique de Marseille. Après deux saisons passées dans le club phocéen, qu’il avait rejoint dans le cadre du partenariat entre son club formateur Diambars et la formation française, l’attaquant de 22 ans s’est engagé avec le FC Lorient contre un montant de huit millions d’euros et un contrat jusqu’en 2025, plus deux années en option.

Pape Gueye a retrouvé Sampaoli à Séville

En difficulté à l’OM alors qu’il est devenu le dernier choix de Tudor dans l’entrejeu, Pape Gueye est allé en prêt à Séville jusqu’en fin de saison mais sans option d’achat ni clause. En Espagne, le milieu de terrain sénégalais retrouve son ancien coach à Marseille, Jorge Sampaoli. Avec l’arrivée d’Ounahi au milieu de terrain, Pape Gueye ne pouvait plus continuer son aventure dans la cité phocéenne.

Le Slavia Prague s’est offert Babacar Sy

Le Slavia Prague a trouvé son nouvel Abdallah Sima. Il s’agit, cette fois-ci, de Babacar Sy. L’attaquant âgé de 22 ans a signé un contrat allant jusqu’en 2026. Après le milieu de terrain Mickaël Tavares, en 2007, les attaquants Dame Diop, en 2014 et Abdallah Sima, en 2020, Babacar Sy devient le quatrième footballeur sénégalais a signé au Slavia Prague. Toutefois, l’ancien joueur de Mbour Petite-Côte va filer en prêt dans un autre club du Championnat de Tchéquie, en l’occurrence le FK Teplice.

Al Hilal SC a décroché Ousmane Diouf

Le défenseur central Ousmane Diouf s’est engagé avec Al Hilal. Le club soudanais a annoncé la signature du joueur présent actuellement au CHAN, en Algérie. Les deux parties ont obtenu le feu-vert de la CAF pour effectuer le transfert. Chose possible après que l’instance africaine ait donné son autorisation aux joueurs en instance de départ de pouvoir régler leur transfert durant le mercato coïncidant avec le CHAN. Le leader de l’élite soudanaise, s’est offert les services du défenseur central de Teungueth FC pour les quatre prochaines saisons.

