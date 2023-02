Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le Stade de Mbour a affirmé ne pas connaître le motif de la démission de son entraineur Cheikh Gueye alors qu’on parle d’un départ qui serait motivé par le non paiement de 3 mois de salaire.

Cheikh Gueye n’aura été sur le banc du Stade de Mbour que onze journées. Nommé à la tête du club mbourois en début de saison, l’ex coach du Jaraaf n’est plus l’entraineur du Stade de Mbour alors que les rumeurs laissent croire à une démission pour non payement de trois mois de salaire.

Une version démentie par ledit club dans son communiqué du 1er février révélant même avoir appris la démission du technicien par l’entremise de la presse. « Le Bureau du Stade de Mbour a constaté , par voie de presse , la démission de l’entraîneur de l’équipe première, Monsieur Cheikh Gueye. Le Bureau du Stade de Mbour en a pris acte immédiatement. Par conséquent, Monsieur Ibrahima Diakhate est nommé entraineur intérimaire (…) à compter de ce mercredi 1er février 2023, jusqu’à nouvelle ordre » s’est expliqué le Stade de Mbour qui ajoute que les informations parues dans une certaine presse « faisant état de défaut de payement de salaire de trois mois , ne sont pas fondées »

Le club promet de communiquer plus amplement et avec plus de précisions à ce sujet.

Wiwsport.com