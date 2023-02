Ils ont été nombreux à faire l’objet de convoitises ou à faire part de leurs envies d’ailleurs. Mais dépités, déçus ou fermes à rester, certains joueurs sénégalais sont passés tout près d’un transfert cet hiver. Nous avons fait le tour des gros dossiers de ce mercato hivernal qui n’ont pas été concrétisés.

Philippe Keny a refusé Rizespor (D2 Turquie)

Dans le viseur de Rizespor durant le mercato hivernal, Philippe Keny a refusé l’intérêt de la formation de seconde division turque. Les Verts-Bleus en besoin d’attaquant en cet hiver, ne pourra pas compter sur les services du buteur de Basaksehir qui n’a d’ailleurs pas manqué de signifier à sa direction son envie de rester. Actuel 3e de la Süper Lig avec son club, Keny a rejoint sa formation l’été dernier après avoir fait ses preuves en deuxième division sous les couleurs de Bandirmaspor. Philippe Keny compte jusque-là 2 buts en 13 matchs cette saison.

Iliman Ndiaye refuse une alléchante offre d’Everton

Auteur de 10 buts et de 7 passes décisives cette saison avec Sheffield United en Championship cette saison, Iliman Ndiaye nourrit les convoitises en Angleterre. Déjà en début de saison certains pensionnaires de l’élite du football anglais s’étaient rapprochés de Sheffield pour un éventuel transfert sans toutefois formuler de réelles propositions. Selon L’Equipe, les Toffees ont proposé 23 millions d’euros à Sheffield United mais se sont heurtés au refus de l’international sénégalais de 22 ans. La pépite sénégalaise a préféré finir la saison avec son équipe en lutte pour la montée.

L’Espanyol Barcelone abandonne définitivement la piste Pape Matar Sarr

Malgré plusieurs intérêts cet hiver, Pape Matar Sarr n’a pas quitté Tottenham. Au milieu des propositions de clubs tels que l’Espanyol de Barcelone, le milieu de terrain sénégalais a été retenu par les Spurs. La formation espagnole, malgré ses ambitions d’avoir le Lion en prêt a dû abandonner la piste PMS. Les dirigeants Pericos se sont heurtés au refus de Tottenham qui ne compte pas se séparer de son milieu de terrain international sénégalais de 20 ans. Sauf improbable changement à trois jours de la fin du mercato hivernal, Pape Matar Sarr devrait donc rester chez les Spurs.

Nicolas Jackson à Bournemouth, les dessous d’un transfert avorté

Après que le Sous-marin Jaune et Bournemouth aient conclu un accord pour son transfert, Nicolas Jackson a échoué au cours de l’examen médical de routine pour signer au club anglais. La raison ? Le mondialiste avec les Lions a contracté une blessure qui lui aurait été fatale pour apposer sa signature sur les contrats de Bournemouth. Alors qu’il était prévu que le joueur puisse être prêt d’ici la mi-février, les médecins ont estimé qu’après les scanners effectués sur le joueur, il serait absent encore un mois, jusqu’en mars. L’attaquant sénégalais n’a pas signé à Bournemouth et pourrait rebondir plus vite sur le marché au regard de sa cote durant cet hiver. Pour rappel, Bournemouth, Everton, Southampton et même l’AS Monaco ont manifesté leurs intérêts pour l’ancien de Casa Sports.

Watford a rejeté l’offre d’Everton pour Ismaïla Sarr !

A la 19e place de la Premier League, les Toffees ont en effet proposé 2 millions de livres sterling pour signer Sarr en prêt pour le reste de la saison. L’accord aurait inclus une obligation d’acheter Sarr pour 30 millions de livres sterling au cas où Everton éviterait la descente, ainsi qu’un bonus de 4 millions de livres sterling, nous apprend The Athletic. Mais c’est sans compter sur les projets de Watford – qui est resté catégorique sur le fait que son joyau sénégalais ne quitterait pas le club en janvier et a rejeté cette offre tardive. Izo est l’un des joueurs les plus importants de Watford qui a pour ambition de revenir en Premier League.

Formose Mendy restera à Amiens au moins jusqu’en fin de saison

Formose Mendy poursuivra la saison sous les couleurs d’Amiens SC. Alors qu’il a été plus que convoité durant cette fenêtre de transfert, le défenseur sénégalais devra attendre avant de changer de couleurs. En dernier lieu, le Stade de Reims n’a pas trouvé d’accord avec l’Amiens SC pour signer le défenseur de 22 ans. Des discussions ont eu lieu lors de cette dernière journée de transfert alors que son transfert vers West Ham semblait compliqué pour des raisons administratives. Finalement, les deux parties, les deux clubs français, n’ont pas trouvé d’accord.

Pour rappel, le transfert en Angleterre a été administrativement compliqué. Les conditions de visa de travail n’ont pas toutes été remplies par le latéral droit de 22 ans – qui a d’ailleurs fait l’objet d’une demande de dérogation de la part des Hammers pour espérer finaliser son arrivée. Toutefois, comme l’avait déjà fait savoir wiwsport qui suit toujours ce dossier de prés, un accord entre l’entourage du joueur et les Hammers a déjà été trouvé.

Pathé Ciss n’a pas finalement bougé de Rayo Vallecano

Sujet d’une offre tardive de l’OL et de Stuttgart (2 M€) lors du dernier jour du mercato hivernal, le milieu de terrain sénégalais restera finalement au Rayo Vallecano. Au moins jusqu’en fin de saison. Pourtant, un accord avait été trouvé entre l’OL et le club espagnol autour de 6 M€ pour que l’international sénégalais rejoigne les Gones alors que son arrivée était attendue par Laurent Blanc.

Mais en Espagne, on affirme que le club français avait finalement formulé une offre de 7 M€ assortie de variables atteignant les 10 M€ à la demande du Rayo, mais que ce dernier, vu l’intérêt autour de son joueur, en demandait 12 M€. De quoi capoter le deal espéré par l’OL et irriter l’international sénégalais.

Saliou Ciss, un autre mercato, toujours sans club

C’est le statu quo pour Saliou Ciss qui reste toujours sans club après le mercato hivernal. Après avoir manqué le train du marché estival, beaucoup pensaient qu’il allait très vite trouver un club cet hiver. Mais, aucune mise à jour de transfert n’a impliqué le latéral gauche sénégalais.

Un flou total s’emporte sur la situation du joueur sénégalais jusqu’à ce jour. Pour rappel, la fermeture du mercato ne concerne pas les joueurs libres de tout contrat. Ils peuvent être signés par des clubs sous forme de ‘’joker’’ – et ça, même après la clôture du marché des transferts.

wiwsport.com