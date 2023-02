En Algérie où il se trouve, le président de la fédération sénégalaise de football a exprimé toute sa satisfaction de voir le Sénégal se hisser en finale du CHAN 2022. Ce qui devrait inspirer les sélections U17 et U20 qui vont bientôt entrer en lice. Dans cette interview, le patron du football sénégalais parle du travail abattu dans toutes les sélections nationales en concert avec les efforts et ambitions de la FSF qui portent leurs fruits actuellement.

On connaît le groupe du Sénégal pour la CAN U17, comment va se passer la préparation des Lionceaux? Vont-ils suivre les pas de leurs aînés actuellement en finale du CHAN?

Le tournoi c’est en avril-mai, et nous n’attendrons pas. J’ai déjà contacté le DTN pour qu’en rapport avec le coach Serigne Saliou Dia, la préparation puisse être lancée. Et comme d’habitude, pendant deux à trois mois, le travail se fera d’arrache-pied dans nos centres Toubab Dialaw ou Guereo et l’équipe aura des matches amicaux. S’il y’a des opportunités de participer à des tournois, ils le feront pour être au top. Parce qu’aujourd’hui, c’est ça le plus important. Nous attendons plus le dernier moment pour nous préparer. Vous l’avez vu avec l’équipe du Chan, ils ont joué beaucoup de tournois. Et la maturité qu’ils ont dégagée hier en demi-finale c’est parce qu’ils ont joué des finales de Cosafa, ils sont allés en Turquie pour jouer des matches de demi-finale, également beaucoup de matches amicaux.

En attendant la CAN U-17, la sélection U-20 aussi est dans la dernière ligne droite pour la CAN qui démarre le 18 février prochain.

Ce sera de même pour les U20 de Malick Daff qui entrent prochainement en scène en Egypte dans trois semaines. C’est déjà le cas avec l’équipe féminine qui vient de remporter haut la main le tournoi Ufoa Dames du Cap Vert. Et qui dès le 6 février, donc dans trois ou quatre jours, vont rejoindre la Nouvelle Zélande pour une préparation de 15 jours aux frais de la Fédération. Parce que nous nous donnons les chances de nous qualifier et nous mettons nos athlètes, garçons ou filles, dans les meilleures conditions de préparation et de résultats. C’est ça que nous ferons avec les U17. Il pourra tout manquer à l’équipe sauf une bonne préparation. Je sais que pour le reste, on a un entraîneur chevronné qui est Serigne Saliou Dia, et il se fera fort comme il a l’habitude de le faire, en rendant équipe compétitive pour aussi retourner à la Coupe du monde et pourquoi pas chercher le trophée continental dans cette catégorie. On espère que sera une compétition à succès comme celle du Chan que nous vivons.

Ces dernières années notamment celle en cours, les sélections nationales sont qualifiés pour les compétitions continentales. Le Sénégal est très attendu…

Je pense que comme l’ont dit les coaches eux-mêmes, on est dans une certaine dynamique globale de notre football qui fait qu’aujourd’hui nos équipes nationales sont assez performantes. Le mérite de cette équipe c’est qu’elle a su, tout en se renouvelant d’une compétition à l’autre, d’une étape à l’autre, garder son niveau de compétitivité. Et ce n’est pas évident parce qu’on sait qu’en football les joueurs de qualité qui partent ne sont pas immédiatement remplacés poste pour poste. Mais nous avons pu le faire, et ça c’est le mérite de la direction technique mais surtout du coach Pape Thiaw qui a su s’adapter. Mais c’est aussi le mérite de la Fédération.

Quel est le secret ou les efforts fournis derrière pour en arriver à ce niveau de performance ?

Aujourd’hui comme je l’ai dit, l’environnement de nos équipes nationales est devenu tellement performant que les coaches sont dans des conditions optimales de travail. Nos centres nous permettent aussi de produire du beau jeu, tout comme notre championnat nous permet de faire éclore beaucoup de joueurs de qualité et jeunes. Si on regarde la moyenne d’âge des équipes présentes dans ce Chan là, on s’aperçoit que le Sénégal a l’une des plus jeunes équipes. Et ça c’est important. Malgré tout, ces jeunes là on connu des sélections en U17 et en U20. Donc c’est ce qui fait qu’ils arrivent déjà en équipe sénior vraiment très expérimentés. C’est un plus pour notre football, une chance. Parce que quand on regarde ceux qui jouent aujourd’hui dans ce Chan, il y’en a plusieurs qui peuvent, si le coach Malick Daff le souhaite, rejoindre l’équipe U20.

L’un des résultats probants est sans doute cette finale du CHAN

Cette finale en attendant qu’on la gagne, parce que c’est important de ne plus se contenter de jouer des finales mais de gagner, marque quand même à un certain niveau, la reconnaissance de l’amélioration de la qualité de notre football local. Qu’il soit professionnel ou aussi amateur. Parce qu’il y’a de la régularité, une bonne organisation maintenant dans les équipes, et on n’hésite pas aussi à lancer très tôt les jeunes dans nos équipes d’élite. Et ça, je peux dire que ça crée dans notre pays un vivier énorme, presque inépuisable de joueurs de qualité qui gagnent en expérience, en maîtrise tactique et en confiance. Ce qui fait le secret d’être arrivé en finale.

Désormais, le Sénégal porte le statut de favori dans les grands rendez-vous

Nous avions toujours clamé dans notre vision en tant qu’équipe fédérale que nous voulions nous placer très haut en termes de performances partout en Afrique et dans le monde. On disait qu’on ne gagnait jamais des trophées, mais pour gagner il faut d’abord jouer des finales. On y est maintenant. Allons-y et gagnons les trophées à chaque fois qu’on aura l’opportunité. Les joueurs y croient, nous dirigeants également. Il y a une bonne organisation dans les équipes, parce qu’on hésite à lancer très tôt aussi dans nos équipes d’élite et ça crée dans notre pays un vivier énorme presque inépuisable de joueurs de qualité qui gagnent en expérience, qui gagnent en maîtrise tactique, qui gagnent en confiance et c’est ça qui fait le secret de cette finale que nous avons réussie face à des équipes qui pour certaines ont présenté leurs équipes A ou la moitié de leur équipe A.

Le slogan « Manko Wutti Ndam Li » porte le bonheur des sénégalais finalement …

Nous tous, nous tournons vers une chose et je pense que c’est même vous la presse qui nous y poussés d’ailleurs. C’est-à-dire c’est la victoire et donc que on maintient e cette dynamique « Manko Woutti Ndamli ». Chaque fois qu’on gagne on dit « Manko Woutti yeneini Ndam » ça va continuer comme tant qu’on le pourra parce que c’est bien de se mettre sur un plateau de performances mais ce qui est le plus important c’est d’y demeurer et nous devons jamais baisser les bras ou revoir nos ambitions à la baisse.

wiwsport.com