La conférence africaine de football vient de désigner l’arbitre qui dirigera la finale de la 7e édition du championnat d’Afrique des nations entre le Sénégal et l’Algerie.

Un arbitre gabonais au sifflet. L’instance du football africain a annoncé ce jeudi, à 48 heures de la grande finale tant attendue, du championnat d’Afrique des nations, que Pierre Ghislain Atcho a été désigné pour arbitrer cette rencontre qui opposera le Sénégal à l’Algerie, programmé samedi soir au stade Nelson Mandela de Baraki.

Il sera assisté par Hensley Danny Petrousse des Seychelles et Abdou Hermann Désire Ngoh de la Côte d’Ivoire. Le quatrième arbitre est un soudanais, il s’agit de Mahmood Ismail.

Cette équipe arbitrale sera complétée par le Tunisien Haythem Guirat qui se chargera de la responsabilité de la VAR et du Ghanéen Daniel Nii Ayi Laryea qui jouera le rôle d’assistant. Rappelons que le coup d’envoi de cette finale sera donné à partir de 19h30 GMT.

Le corps arbitral de la finale de la 7e édition du championnat d’Afrique des nations entre le Sénégal et l’Algerie.

Pierre Ghislain Atcho (Gabon)

Hensley Danny Petrousse et Abdou Hermann Désire Ngoh (Civ).

4e Mahmood Ismail.

Haythem Guirat et Daniel Nii Ayi Laryea pour la Var. pic.twitter.com/QEoszZmiDg

