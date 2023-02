L’Algérie sonne la mobilisation. En vue de la finale du championnat d’Afrique des Nations entre l’Algérie et le Sénégal, prévue samedi, à 19h30 au stade Nelson Mandela de Baraki, les pouvoirs publics ont décidé d’accorder des tickets gratuits.

L’entrée sera gratuite pour les supporters algériens désireux de suivre la finale de la 7e édition du championnat d’Afrique des Nations. En effet, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé que la réservation des places sur le site “Tadkirati” serait gratuite pour assister à la finale prévue ce samedi 04 février 2023 au stade Nelson Mandela de Baraki, qui opposera le Sénégal et le pays hôte. Elle va même pour le match de classement, programmé demain vendredi au stade Miloud GoaHadefi et qui opposera le Niger au Ghana.