Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Dr Patrice Motsepe, a souligné l’importance de la Coupe d’Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 dans la croissance et le développement du beau jeu sur le continent.

La 15ème édition se tiendra en Algérie du 29 avril au 19 mars cette année à Alger, Annaba et Constantine. Il a insisté sur la nécessité d’encourager les jeunes joueurs qui participeront à ce tournoi. S’exprimant lors de la cérémonie de tirage au sort mercredi, Motsepe a déclaré : « Nous devons présenter un message d’encouragement à tous les jeunes joueurs des équipes participantes. Cette compétition inclura les meilleurs pays du continent, et le monde entier les regardera. »

Il a poursuivi : « Un championnat en Afrique avec des joueurs de cet âge doit présenter une bonne image du football africain et la réaction des jeunes joueurs lors de ce tournoi doit être forte. La CAN U17 est aussi importante que les autres compétitions africaines, et vous pouvez voir d’après le tirage au sort que la compétition sera forte parmi les équipes participantes. »