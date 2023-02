En prélude des barrages de la Coupe du monde Dames qui auront lieu en Nouvelle-Zélande du 17 au 23 février 2023, le sélectionneur du Sénégal Mame Moussa Cissé a publié ce jeudi une liste de 23 joueuses convoquées pour ce rendez-vous. En conférence de presse, le technicien sénégalais a abordé les préparatifs allant dans ce sens afin de décrocher une qualification au mondial féminin 2023.

Pour participer au tournoi international du football féminin, le Sénégal devra passer les matchs barrages où il rencontrera le Haïti et Chili. C’est dans cette optique que Mame Moussa Cissé et ses 23 Lionnes vont se rendre en Nouvelle-Zélande pour tenter de chercher leur ticket qualificatif pour la Coupe du monde féminine 2023. Championne du tournoi UFOA-A dimanche dernier devant le Cap-Vert, l’équipe nationale féminine du Sénégal peut se targuer d’avoir eu une préparation à la hauteur de l’échéance qui l’attend en Nouvelle-Zélande. SelonMame Moussa Cissé, ce trophée remporté qui fait figure de boost au moral de ses filles.

« Le tournoi UFOA-A nous a permis de voir que le travail effectué commence à porter ses fruits »

« Ce tournoi de l’UFOA-A était important pour nous puisque depuis la CAN nous avons pas eu de match amical. C’était donc une occasion pour nous d’évaluer le travail fait. C’est vrai nous avons commencé à travaillé depuis le mois d’octobre parce que nous étions dans la dynamique de jouer deux matchs amicaux contre le Cameroun. Malheureusement ces matchs ne se sont pas tenues et on s’est contenté de jouer contre les centres de formation chez les garçons pour pouvoir élever notre niveau de jeu, et avec le démarrage de notre championnat on a eu un peu de compétitivité. Donc jouer ce tournoi (UFOA-A) là était une occasion de disputer cinq matchs amicaux pour évaluer le niveau du groupe et voir la progression sur les aspects que nous avons travaillé. C’était bien parce que nous avons pu jouer 5 matchs dans un intervalle de huit jours avec des joueurs de U20 et U17 qui ont eu l’occasion de vivre le stress, l’environnement de la compétition. Ça s’est bien passé, on a eu 5 victoires en 5 matchs, marqué 17 buts et encaissé qu’un seul but. Ça nous a permis de voir que le travail effectué commence a porté ses fruits… » a expliqué Mame Moussa Cissé qui s’est par ailleurs félicité d’avoir pu tester l’ensemble de ses joueuses dans ce tournoi.

« Ce tournoi m’a permis de faire jouer l’ensemble des joueuses qui étaient avec nous et de voir le potentiel de chacune d’entre elle parce qu’on va vers deux matchs (Haiti et Chili) qui sont quasiment des finales. Nous devrons être tout de suite opérationnels et le tournoi UFOA -A nous a permis de savoir sur quelles joueuses compter dans ces barrages (…) ».

Départ de l’équipe ce vendredi vers Dubaï, puis vers Auckland dans un long voyage de 26 heures !

Dans une mini compétition qui se déroule à l’autre bout du monde, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a pris les devants pour que l’équipe soit en Nouvelle-Zélande avant son premier match, leur permettant ainsi d’avoir le temps de bien s’acclimater à la « Terre du long nuage blanc ». « C’est un voyage qui est très long. Nous quittons Dakar demain (vendredi) pour faire 10 heures de vol en direction de Dubaï. De Dubaï, nous avons un vol de 16 heures pour arriver en Auckland. Ça veut dire que nous ferons 26 heures de voyage et vu le décalage horaire (+12 heures), il faudra permettre aux filles de digérer. C’est pour cela que nous avons demandé à la Fédération de partir 15 jours avant pour nous préparer davantage. Le seul hic que nous avons est que nos expatriées ne rejoindront le groupe que le 15 février parce qu’elles ont des matchs importants en club le 12 février. Donc elles quitteront leurs clubs le 13 ou le 14 pour arriver le 15 février. S’il y’a une inquiétude, je pense que c’est à ce niveau là » a confié le sélectionneur.

« Un dernier match amical ? On cherche encore un sparring-partner… »

Sur la possibilité de jouer un match amical avant le tournoi, Mame Moussa Cissé a révélé que le Sénégal continue à chercher un sparring-partner afin d’effectuer une dernière rencontre amicale même s’il y’a des certitudes dans son équipe. « On avait le Panama en ligne de mire parce que nous partageons le même hôtel, le même terrain d’entraînement. Il y’a aussi le Cameroun qui est sur place, donc on continue avec la présidente et le comité exécutif pour essayer d’avoir au moins un match avant le tournoi. Mais de toutes façons , on va vers ce tournoi avec des certitudes » assure M. Cissé.

Revenant sur sa liste des 23, le technicien sénégalais souligne qu’aucune place n’est réservée dans cette sélection du Sénégal. Pour lui, les jeunes joueuses locales et les expatriées sont au même rang. « Le tournoi UFOA-A m’a appris que ce n’est pas parce qu’on est expatriée qu’on est forcément titulaire dans cette équipe. On a beaucoup parlé de Malado (Hapsatou Malado Diallo / USPA) qui a marqué 9 buts dans ce tournoi. Malgré qu’elle soit est très jeune, elle a du potentiel et à 17 ans elle est déjà très expérimentée »

« Chili et Haiti ? Nous avons vu 10 matchs de ces deux équipes là… A nous de miser sur nos valeurs «

Sur des adversaires en matchs barrages, Mame Moussa Cissé a confié que son staff a énormément travaillé sur la vidéo en analysant beaucoup de leur rencontres. « Après le tirage au sort, on a vu dix matchs du Chili et Haiti. Nous avons beaucoup travaillé sur les vidéos de ces équipes là et nous les connaissons. Beaucoup de leurs joueuses jouent dans le championnat de France. C’est vrai que l’équipe de Haïti n’a pas participé à la dernière coupe du monde mais en U20 elle est compétitive. Donc c’est une équipe qui a l’expérience du haut niveau. Maintenant c’est à nous de miser sur nos forces. A chaque fois qu’on a mis de l’impact physique, à chaque fois qu’on a travaillé sur les principes que nous maîtrisons, nous avons fait la différence. Aujourd’hui on a beaucoup travaillé sur les balles arrêtées et sur le contre-pressing. La plupart des buts qu’on marque c’est après une récupération haute du ballon. Il faut élever notre niveau quelque puisse être l’adversaire devant nous pour pouvoir jouer comme nous le souhaitions. Nous nous sommes préparés à ça et je pense que les filles vont le faire » a longuement indiqué Mame Moussa Cissé.

𝙇𝘼 𝙇𝙄𝙎𝙏𝙀 des 23 lionnes retenues par Mame Moussa Cissé pour les barrages de la Coupe du Monde féminine, #AUNZ2023, du 17 au 23 février 2023. pic.twitter.com/UqPHp0fFIK — FSF (@Fsfofficielle) February 2, 2023

Wiwsport.com