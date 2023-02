Placée dans le groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, prévue du 29 avril au 19 mai prochain, l’équipe nationale de l’Algerie aura fort à faire face aux Lionceaux du Sénégal qui se retrouvent dans la même poule. Interrogé, par wiwsport à la fin de la cérémonie du tirage au sort effectué ce matin au cercle National de l’Armée à Alger, sélectionneur des Fennecs, Rezki Remane estime que leur affrontement contre le Sénégal sera le plus décisif.

“Ce sera une compétition de très haut niveau, qui sera très relevée avec de grandes équipes qui ont l’habitude de jouer les premiers rôles dans les différentes Coupes du monde telles que celles du Sénégal, du Mali du Nigéria. Pratiquement il y’a de grandes nations. Bien sûr, il n’y a pas de groupe difficile ni de groupe facile. On a des poules équilibrées où toutes les équipes ont leurs chances de se qualifier si elles jouent à fond. Il y’a un double objectif qui est de se qualifier au mondial mais aussi de remporter la Coupe d’Afrique. Pour nous, il n’y a pas d’adversaire difficile ou d’adversaire facile. Toutes les équipes se valent, l’équipe du Sénégal a montré beaucoup de bonnes choses. C’est peut-être l’adversaire le plus coriace pour nous. Mais nous aurons notre mot à dire parce que nous jouons chez nous et avec l’apport de notre public on essayera d’aller le plus loin possible. Se qualifier au mondial et pourquoi pas aller au bout en remportant cette coupe. Le groupe du Cameroun aussi est très relevé. Pratiquement, il n’y a pas d’équipe faible dans cette Can U17, toutes ces nations ont montré dans le passé qu’elles travaillent bien au niveau des petites catégories sous forme d’académies. C’est le cas au Mali, au Sénégal, au Cameroun et dans différents pays africains. Il y’a du travail qui est fait au niveau des jeunes. Donc je pense qu’on aura droit à un tournoi très relevé”.

