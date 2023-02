Pour son retour en championnat d’Afrique des nations 12 ans après, le Sénégal s’est hissé en finale de cette compétition pour la première de son histoire. Une prouesse que des hommes Pape Thiaw devaient au football local souvent sous-estimé.

“On est vraiment heureux parce qu’on voulait le faire pour notre football local. Cela me faisait mal de voir que notre football local était vraiment sous-coté, aujourd’hui les gamins sont venus dans ce championnat très relevé et on a montré que notre football est loin de ce que les gens pensent et voilà on est en finale. On est content mais on s’arrête pas là, on veut que le peuple soit beaucoup plus fier de nous donc on n’aimerait bien partir avec la coupe”, estime Pape Thiaw.

Il ajoute : “Le plus important c’était de gagner ce match. On a loupé des occasions, c’est vrai mais les gamins avaient envie de passer en finale. Ils ont réussi à le faire face à une très belle équipe Malgache, qui a montré des choses extraordinaires dans ce tournoi. Je tiens à les féliciter de leur parcours et leur souhaiter bonne chance pour la petite finale”.