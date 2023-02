Organisation CAN 2025 : Duel avec le Maroc, l’Algérie met un coup de pression à la Caf

En duel avec le Maroc pour l’organisation de la CAN 2025, l’Algérie croit dur comme fer en ses chances. Et l’a fait savoir à la Caf.

Alors que tout le monde est occupé avec les quarts de finale du Chan, Sebgag s’est déjà projeté vers la CAN 2025 et met une énorme pression à la CAF.

En effet, le ministre algérien de la Jeunesse et des sports, Abderezak Sebgag, a confirmé que le dossier soumis par l’Algérie pour organiser le championnat d’Afrique des nations 2025 est solide, appelant la CAF à être transparente.

«L’Algérie a présenté un dossier fort et le monde entier connaît la place de l’Algérie dans le renforcement de la jeunesse algérienne et africaine et son rôle dans la propagation de la paix et de la sécurité sur le continent et dans le monde», a-t-il déclaré au site Fennecfoot.com.

Avant d’ajouter : «L’Algérie est un pays qui n’a jamais attaqué un autre pays, et un pays qui combat toutes les déviances existantes, qu’il s’agisse de drogue ou de quelque chose du genre. L’Algérie est un pays qui respecte ses voisins et respecte les chartes internationales.»

Par conséquent, le ministre algérien estime que son pays a les qualités pour organiser la CAN 2025. Soulignant que la balle est actuellement dans le camp de la CAF, il a aussi rappelé que l’Algérie a fourni toutes les garanties et créé toutes les conditions pour organiser le tournoi. Il est vrai, les supporters algériens redoutent que l’influence de Fouzi Lekjaa au sein du football en Afrique, ainsi que le parcours exceptionnel des Lions de l’Atlas de Walid Regragui en Coupe du Monde, permettent au Maroc d’avoir un avantage pour accueillir la compétition, mais Patrice Motsepe a rassuré en affirmant que le choix sera fait de manière très juste.

«On a reçu beaucoup de candidatures, et notamment celle de l’Algérie. L’annonce du pays organisateur sera faite le moment venu», a balancé Motsepe, sans préciser ni la date ni le lieu exact.

Comme quoi la date du 10 février, jour de l’annonce du pays organisateur, pourrait être reculée. Affaire à suivre !

La Var testée dans le championnat algérien…

En tout cas, côté algérien, on est déjà dans la peau d’un organisateur. En effet, la Fédé algérienne négocie actuellement avec le Groupe espagnol «Mediapro» pour utiliser l’Assistance vidéo à l’arbitrage (Var) en Championnat d’Algérie de football et pour préparer la CAN 2025. L’info est du vice-président de la Commission fédérale des arbitres, Djamel Himoudi.

Cette annonce a été faite lors d’une journée portes ouvertes avec les arbitres africains, les arbitres assistants et les arbitres assistants vidéo, tenue au Stade du 5 juillet 1962, à Alger. L’ancien arbitre international a également évoqué le cas des infrastructures sportives, et en particulier les stades. Il a estimé qu’il est «important» de préserver les stades qui abritent actuellement le CHAN 2023 afin d’organiser d’autres évènements sportifs d’envergure internationale.