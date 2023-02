Ce mardi, Pau FC s’est imposé sur la plus petite des marges devant Paris FC. Une victoire qui met un terme à une spirale négative du club de Bizanos en championnat.

Henry Saivet et ses coéquipiers peuvent respirer un grand coup. N’ayant plus connu le goût du succès depuis 5 journées, Pau FC a signé une importante victoire sur la pelouse du Paris FC ce mardi pour le compte de la 21e journée de Ligue 2 Bkt. L’unique but du match a été l’œuvre de Diyaeddine Abzi qui a trouvé la faille à quinze minutes de la fin du match. Les hommes de Didier Tholot s’imposent petitement 0-1 et gagnent en confiance avant la rencontre de la prochaine journée qui s’annonce compliquée contre Bordeaux (3e).

Auparavant 15e, Pau gagne une place et se retrouve 14e à l’issue de cette 21e journée de Ligue 2.

Elle est enfin là 🔥

