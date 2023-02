Angers a encore perdu en championnat. Le SCO a été battu ce mercredi par Ajaccio sur sa pelouse et ce, malgré un but d’Abdallah Sima qui avait donné l’avantage aux siens

Le cauchemar continue pour Angers. Dernier de la Ligue 1, l’équipe des sénégalais Abdallah Sima, Sada Thioub et Ibrahima Niane recruté est hiver et absent sur la feuille de match, s’est incliné 1-2 ce mercredi en marge de la réception d’Ajaccio (21e journée).

Pourtant c’est bien le SCO Angers qui tenait le bon bout du match en ouvrant très rapidement le score dès la 13e minute grâce à Abdallah Sima. L’attaquant sénégalais qui a marqué son deuxième but de la saison en Ligue 1 met alors dans de très bonnes dispositions son équipe qui rentre aux vestiaires avec ce court avantage.

Mais au retour des vestiaires, Angers va être rattrapé au score par Ajaccio avec l’égalisation de Soumano (65e). El Idrissy va doucher le Stade Raymond Kopa en inscrivant le but victorieux d’Ajaccio à la 90e minute. Score final 1-2, Angers enchaine ainsi un sixième match sans victoire en Ligue 1 et reste plus que jamais lanterne rouge.

