Aujourd’hui âgé de 73 ans, Arsène Wenger pourrait être le parrain d’un combat de lutte à l’Arène nationale. Car le ministre des Sports, Yankhoba Diatara a fait la demande au CNG et aux promoteurs de lutte.

À la tête du club anglais d’Arsenal entre 1996-2018, soit 22 ans en tant que coach des Gunners, Arsène Wenger a une expérience solide de 37 ans de coaching. Vainqueur de la Premier League à plusieurs reprises, le Français aime un autre sport que le football. Et il s’agit de la lutte. La révélation a été faite par Yankhoba Diatara. «La lutte est notre culture. Lorsque j’étais au Qatar, dans le cadre de la Coupe du monde, j’avais rencontré Arsène Wenger. Et ce dernier m’a confié qu’il aimait un sport au Sénégal et c’était la lutte», a révélé le ministre, à Pikine lundi dernier, lors de son allocution de présentation de ses condoléances chez Serigne Modou Niang.

Ainsi, le successeur de Matar Ba souhaite un combat à l’honneur de Wenger pour lui rendre un vibrant hommage. «C’est pourquoi je veux qu’on lui dédie. un drapeau. Car il aime ce sport. Que ceux qui sont dans l’arène sachent que la lutte est notre sport national et que tout le monde nous regarde. Donc, nous devons la moderniser, comme le fait Bira Sène et son équipe. À notre niveau, le ministre sera à leurs côtés pour, les accompagner», a terminé Yankhoba Diatara.

Record