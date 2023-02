Lamine Camara auteur d’une bonne prestation mardi, en demi-finale du championnat d’Afrique contre le Madagascar a été désigné l’homme du match.

Le Sénégal a validé son billet pour la finale du championnat d’Afrique des nations après sa victoire contre le Madagascar (1-0), ce mardi sur la pelouse du stade Nelson Mandela de Baraki. Gros match du sociétaire de Génération Foot qui était omniprésent dans l’animation du jeu des Lions et très précieux défensivement. Certes, Lamine Camara n’a pas trouvé le chemin des filets mais grâce à ses gestes techniques, sa lecture du jeu et son engagement, il a marqué les esprits. Ce soir face aux Malgaches, le maître à jouer de la sélection sénégalaise a encore régalé avec une très bonne copie qui lui a valu le prix du meilleur joueur de la partie. C’est son deuxième trophée individuel, homme du match, dans cette compétition. “Je suis content de cette distinction mais c’est en partie grâce à mes coéquipiers” a soutenu le jeune Lion.

Le Sénégalais qui est bien parti pour remporter le trophée du meilleur joueur du tournoi, vise, avec ses coéquipiers le graal face au pays hôte, l’Algérie. “Ce sera pas du tout un match facile. Ils seront là devant leur public et nous savons que l’Algérie avait battu nos aînés en finale de la CAN. Mais c’est du passé. On veut écrire notre histoire, notre propre histoire”.

wiwsport.com