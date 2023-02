En match en retard de la 17e journée de LaLiga, le Real Betis a été défait à domicile par le FC Barcelone (1-2). Les Andalous manquent l’occasion de revenir à hauteur de la 4e place.

Moins fringant depuis quelques semaines, le Real Betis a encore rendu les armes face au FC Barcelone. Un peu plus de semaines après leur défaite en demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à la même formation, les hommes de Manuel Pellegrini se sont inclinés face aux Catalans mercredi soir en match en retard de la 17e journée de LaLiga.

Dominé, le club andalou a réussi à résister pour tenir un score nul et vierge à la pause. Mais les joueurs de Xavi ont beaucoup plus accéléré en seconde mi-temps et ont réussi à débloquer la situation grâce à Raphinha, bien servi par Alejandro Baldé (0-1, 65e). Ensuite, le Barça doublé logiquement la mise par l’intermédiaire de Robert Lewandowski (0-2, 80e).

Mais les entrants du Real Betis, particulièrement Youssouf Sabaly, ont relancé le suspense. Décisif sur un superbe centre, le latéral droit international sénégalais a poussé Jules Koundé à marquer contre son camp (1-2, 85e). Un but qui ne suffira pas aux Béticos pour aller arracher le match nul. Ainsi, le Real Betis reste à la 6e place du classement de LaLiga.

