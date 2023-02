L’unique buteur de la partie entre le Sénégal et le Madagascar, Pape Amadou Diallo a envoyé le Sénégal en finale du championnat d’Afrique des nations pour la première fois de son histoire. Mais hélas, trop de maladresse devant les buts. Il espère retrouver ses qualités de finisseur contre l’Algérie en finale.

“J’ai manqué beaucoup d’occasions contre la Mauritanie, cela fait donc du bien de retrouver le chemin des filets. Je suis très content. On a disputé un grand match et on s’est qualifiés. C’était le plus important. Oui, c’est vrai, j’ai raté également des occasions franches dans cette rencontre mais c’est le football. On peut avoir une facilité de finir des occasions compliquées comme avoir du mal à marquer celles trouvées très faciles. On est conscient de ce qu’on doit améliorer. On espère retrouver plus d’adresses devant les buts contre l’Algérie”, estime le Lion au micro de wiwsport.

